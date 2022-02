Quand on roule à 200 km/h, mieux vaut s’appeler Michael Jordan

S'appeler Michael Jordan peut être pratique pour éviter une contravention ou une arrestation... Charles Oakley, actuellement en promotion pour la sortie de son livre "The Last Enforcer", a raconté que son célèbre ami et lui avaient l'habitude de pousser un peu trop sur le champignon à l'époque où ils jouaient ensemble pour les Chicago Bulls.

"On prenait souvent la voiture ensemble pour bouger. Un jour, on était sur l'autoroute et on roulait à 180-190 km/h. A un moment, on a senti qu'une voiture nous rattrapait et s'approchait de nous. Donc on a accéléré jusqu'à 200, 220 km/h.

Trois kilomètres plus loin, environ 20 voitures de police nous attendaient. Ils avaient bloqué la route pour nous empêcher de passer. On s'est arrêtés et on est sortis de la voiture. Ils sont venus vers nous pour enregistrer nos identités et là... : "Oh, Monsieur Jordan ! Nous sommes désolés, ralentissez un peu, on se voit la semaine prochaine", a raconté Oakley sur ESPN.