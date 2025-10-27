Une ancienne déclaration de Rasheed Wallace refait surface : l’ex-star NBA affirmait en 2023 que certains arbitres recevaient des “e-mails secrets” pour influencer les rencontres.

Alors que la NBA est secouée par une vaste enquête fédérale sur des affaires de paris illégaux, d’anciennes déclarations de Rasheed Wallace connaissent un regain d’attention.

Dans un podcast enregistré en 2023, l’ancien joueur des Detroit Pistons affirmait que certains arbitres truquaient des matches. Et qu’ils utilisaient/recevaient des emails pour influer sur le cours de ces rencontres.

« En vieillissant, je n’avais plus besoin d’insulter ou de m’énerver », expliquait-il. « Je me contentais de leur dire : “Ah, vous avez reçu l’e-mail hier soir, hein ?” Et là, ils commençaient à s’agacer. Je sais pour vos histoires d’e-mails. »

Wallace affirmait même qu’il confrontait directement certains officiels sur le parquet :

« Je leur disais : “Vous le rendez trop évident.” »

S’il n’a jamais cité de noms ni apporté de preuves, ses propos font écho à la méfiance ancienne de certains joueurs à l’égard de l’arbitrage NBA. Une méfiance bien évidemment ravivée depuis l’affaire Tim Donaghy dans les années 2000. Celui-ci avait été le seul condamné, mais plusieurs s'étaient demandés s'il était vraiment le seul arbitre à tricher en NBA.

Wallace, connu pour son tempérament volcanique, occupe toujours une place singulière dans l’histoire de la ligue : troisième au classement des fautes techniques de tous les temps, il avait remporté le titre NBA avec Detroit en 2004.

