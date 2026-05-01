Quand verra-t-on Anthony Edwards face aux Spurs ?

Blessé, Anthony Edwards pourrait revenir au cours de la série contre San Antonio. Oui, mais quand ?

Les Minnesota Timberwolves ont validé leur billet pour la demi-finale de conférence Ouest face aux San Antonio Spurs, mais toute la série va tourner autour d’une question : quand Anthony Edwards pourra-t-il rejouer ?

Victime d’une hyperextension du genou gauche accompagnée d’une contusion osseuse, le leader des Wolves a été annoncé “week-to-week”, sans lésion ligamentaire, ce qui laisse une vraie fenêtre pour un retour durant cette confrontation.

Le scénario le plus probable, aujourd’hui, mène vers un retour en Game 4 ou Game 5. Edwards s’est blessé le 26 avril et la série débute le 4 mai. Sur ce type de blessure, la douleur, la stabilité du genou et la capacité à changer de direction comptent souvent davantage que le simple délai médical. Si Minnesota parvient à rester compétitif sur les trois premières manches, la franchise pourrait attendre le milieu de série pour récupérer un joueur plus proche de son vrai niveau.

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Le scénario optimiste existe : si le gonflement diminue vite et que les séances sur terrain se passent bien, un retour limité en Game 2 ou Game 3 reste envisageable. Dans ce cas, on parlerait sans doute de minutes contrôlées et d’un rôle offensif progressif.

Le scénario pessimiste, lui, serait une gêne persistante. Une contusion osseuse peut rester douloureuse plus longtemps qu’annoncé. Si Edwards ne peut pas pousser, freiner ou absorber les contacts, Minnesota pourrait le préserver jusqu’à un éventuel Game 6 ou Game 7, voire le garder indisponible sur toute la série.

Dans tous les cas, sa situation sera au coeur de cette série passionnante.