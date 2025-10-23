Quatre équipes citées dans les paris illégaux, dont les Lakers !

Les mises du réseau de paris illégaux démantelé par le FBI ont été posées sur quatre équipes : les Lakers, les Blazers, les Hornets et les Raptors.

Le scandale des paris illégaux qui secoue la NBA continue de s’étendre. Quelques heures après l'arrestation de Terry Rozier, Chauncey Billups et Damon Jones, le FBI a donné une conférence de presse pour dévoiler quelques détails. Il y aurait une trentaine de personnes impliquées et quatre équipes sur lesquelles portaient les mises. Selon les dernières révélations de l’enquête fédérale sur le réseau clandestin, les Charlotte Hornets, les Los Angeles Lakers, les Toronto Raptors et les Portland Trail Blazers ont vu leur nom apparaître. Jontay Porter, déjà condamné, a porté le maillot des Raptors. Terry Rozier, lui, évoluait aux Hornets. Billups, pour sa part, coache aujourd'hui les Trail Blazers.

Les autorités n’ont pas encore précisé dans quelles circonstances ces franchises ont été évoquées, ni si des membres de leurs effectifs ou du staff sont directement impliqués. L’enquête porterait sur des paris effectués illégalement sur des rencontres NBA, ainsi que sur des jeux d’argent privés, interdits par la ligue.

Billups et Rozier arrêtés par le FBI, scandale majeur en NBA

Cette nouvelle étape renforce la pression sur l’organisation dirigée par Adam Silver, déjà ébranlée par plusieurs affaires récentes autour du jeu et des paris sportifs. Ces dernières années, la NBA a pourtant multiplié les partenariats avec les opérateurs légaux, tout en insistant sur la tolérance zéro envers toute participation des joueurs, entraîneurs ou employés à des paris liés à la ligue.

Si la présence de ces quatre équipes dans l’enquête ne signifie pas nécessairement qu’elles sont fautives, la simple mention de leurs noms suffit à relancer les questions autour de la frontière parfois floue entre business, divertissement et intégrité sportive. L’enquête se poursuit, et la NBA pourrait être contrainte de durcir encore ses règles internes pour préserver sa crédibilité.