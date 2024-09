🎙️ Quel contender NBA va se planter cette saison ?

Comme chaque samedi, on répond aux questions que vous nous avez posées par mail. Cette semaine, Shaï Mamou, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser, se penchent sur vos interrogations et remarques autour du Thunder, des Pistons, du Miami Heat, de l'équipe de France, des similitudes entre Michael Jordan et Caitlin Clark et des équipes NBA qui risquent le plus de se planter cette saison.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

🎙️ Les Warriors peuvent-ils encore y croire ?