Qui a réussi/raté son intersaison NBA selon les coaches et GMs ?

Selon le sondage annuel d’ESPN, Hawks, Nuggets et Rockets ont réussi leur été, tandis que Pelicans et Suns sont pointés du doigt pour leurs choix.

Comme chaque année, ESPN a interrogé une vingtaine de coaches, scouts et dirigeants NBA, notamment pour dresser un bilan de l’intersaison. Verdict : certaines franchises ont marqué des points, d’autres n’ont au contraire pas rassuré quant à leur avenir immédiat.

Pour les sondés, ce sont les Atlanta Hawks qui ont réussi la meilleure intersaison, avec 7 voix. Les observateurs saluent un été ambitieux, marqué par l’arrivée de Kristaps Porzingis, la signature de Nickeil Alexander-Walker et surtout la récupération d’un futur choix de draft très convoité des New Orleans Pelicans. « Je pense qu’ils seront l’une des meilleures équipes de l’Est et qu’ils ont utilisé toutes les armes à leur disposition », a résumé un dirigeant.

Derrière, les Denver Nuggets (4 voix) obtiennent des éloges pour avoir renforcé le collectif de Nikola Jokic avec Bruce Brown Jr., Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciunas et Cameron Johnson. Les Houston Rockets (3 voix) impressionnent aussi avec le coup de l’été : le recrutement de Kevin Durant.

À l’inverse, les New Orleans Pelicans ont été les moins productifs cet été, avec 9 votes négatifs, de loin le pire total. Leur décision d’échanger un swap de draft non protégé pour gagner dix places et… sélectionner Derik Queen, ajoutée à l’arrivée de Jordan Poole contre le contrat expirant de CJ McCollum, laisse plus que perplexe. « Je ne comprends pas ce qu’ils font », a lâché un dirigeant de l’Est.

Les Phoenix Suns (4 voix) et les Sacramento Kings (2) sont également critiqués pour leur manque de direction. « Quelle que soit les chances qu’ils avaient, c’est désormais terminé », a jugé un exécutif à propos de Phoenix.

Concernant les mouvements individuels, le trade envoyant Kevin Durant à Houston est élu meilleure opération de l’été (11 voix). « Leur problème en playoffs était de ne pas avoir de go-to guy. Maintenant, ils ont Kevin Durant », a expliqué un scout de l’Ouest. L’arrivée de Desmond Bane à Orlando (5 voix) est aussi saluée pour son apport en tir extérieur.

Le pire mouvement ? Là encore, les Pelicans raflent la mise, avec 11 votes. En cause, on en a parlé plus haut, avoir échangé un pick#23 et surtout un probablement très précieux choix non protégé au 1er tour en 2026 pour drafter Derick Queen.

Derrière, on retrouve le trade des Blazers pour Jrue Holiday (3 voix) et la décision des Suns de couper et étaler le contrat de Bradley Beal (3). « Je ne comprends pas ce qu’ils essaient de faire, ils n’auront pas assez de minutes pour tous leurs arrières », a taclé un assistant à propos de Portland.

On suivra avec impatience les premiers mois de la saison, mais a priori les coaches et GMs semblent avoir vu juste. En tout cas, ça fait au moins un classement que les Pels gagneront haut la main cette saison…