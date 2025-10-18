Qui sera le prochain MVP américain ?

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel et Shaï Mamou se proposent de répondre à toutes vos questions. Au menu : l'identité du MVP américain qui arrivera à stopper l'hégémonie internationale, les vacances trop longues des joueurs NBA, l'équipe et le coach qui ont le plus la pression cette saison et bien d'autres choses !

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

Le CQFR sur YouTube

https://youtu.be/f8S7NwOnLe4