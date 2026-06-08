Quin Snyder prolongé, une mauvaise nouvelle pour Risacher ?

La prolongation de Quin Snyder à Atlanta confirme la stabilité des Hawks, mais pose question pour Zaccharie Risacher, écarté de la rotation en fin de saison.

Les Atlanta Hawks ont décidé de miser sur la stabilité. Selon ESPN, la franchise géorgienne et Quin Snyder se sont entendues sur une prolongation de contrat de plusieurs années. Une décision qui s’inscrit dans la continuité de celle prise récemment avec Onsi Saleh, promu président des opérations basket et lui aussi prolongé sur le long terme.

Sur le papier, Atlanta envoie donc un message clair : la direction croit au tandem Snyder-Saleh et veut construire dans la durée autour de lui. Les Hawks sortent d’une saison encourageante, avec une vraie progression collective, une qualification en playoffs et même quelques victoires face aux Knicks au premier tour. De quoi convaincre les propriétaires qu’il fallait éviter de tout rebattre encore une fois.

Mais pour Zaccharie Risacher, cette prolongation peut aussi être lue comme une nouvelle un peu moins réjouissante. Le Français, numéro 1 de la Draft 2024, a vu son rôle se réduire très nettement ces derniers mois. Presque sorti de la rotation au moment où Atlanta a commencé à mieux jouer, il s’est retrouvé dans une position délicate : celle du jeune joueur dont l’équipe trouve un équilibre sans lui.

Ce n’est évidemment pas une condamnation. Risacher n’a que 21 ans, son profil de grand ailier polyvalent reste précieux et les Hawks ont encore tout intérêt à développer un joueur drafté aussi haut. Mais le fait que Snyder soit désormais sécurisé sur plusieurs années change la lecture de la situation. Si le coach n’a pas vraiment eu confiance en lui sur la fin de saison, rien ne garantit que le contexte va spontanément évoluer.

Pour Risacher, l’été s’annonce donc important. Il devra convaincre son coach qu’il peut redevenir plus qu’un simple pari de développement. Défense, adresse extérieure, impact sans ballon : tout ce qui peut l’aider à retrouver une place dans la rotation sera précieux.

Atlanta a choisi la continuité. À Risacher de faire en sorte de ne pas en devenir l’une des victimes collatérales.