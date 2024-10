Rajon Rondo se reconvertit dans le coaching avec les Bucks

Au training camp des Bucks, un nom bien connu a fait son apparition : Rajon Rondo. L’ancien meneur, champion NBA avec les Celtics et les Lakers, entame sa reconversion dans le coaching en rejoignant Milwaukee en tant qu’entraîneur invité.

Rondo (38 ans) a mis fin à sa carrière de joueur en avril dernier. Il n’avait plus foulé les parquets de la ligue depuis la saison 2021-22, au cours de laquelle il avait été transféré aux Cavaliers. Gestionnaire exceptionnel pendant ses années actives, sa reconversion dans le coaching était pressentie depuis longtemps.

« On voit souvent des gens devenir directement coaches en chef. Beaucoup accèdent immédiatement au poste d’assistant. Il n’y a pas de parcours type. Mon objectif est simplement d’acquérir le maximum d’informations possible », a expliqué l’ancien joueur à Baxter Holmes d’ESPN.

Rajon Rondo restera avec les Bucks durant toute la saison, bien que son rôle précis reste à définir. « Vous le verrez beaucoup, c’est tout ce que je peux dire », a esquissé Doc Rivers, le coach en chef de Milwaukee.

« C’est le joueur le plus intelligent que j’aie jamais coaché », a décrit Rivers, qui a remporté un titre avec Rondo aux Celtics en 2008, à ESPN. « Et pas seulement intelligent. Il sait quand parler et quand se taire. C’est un fédérateur. C’est un plaisir de l’avoir à nos côtés. »

« Je pense simplement que certaines personnes sont faites pour être entraîneurs », a-t-il poursuivi. « C’est drôle, je n’avais jamais envisagé de devenir coach, mais Pat Riley m’a dit que je le deviendrais. J’ai répondu : “Non, je vais faire de la télé”. Il a insisté : “Tu seras entraîneur”, et Pat Riley n’a jamais lâché l’affaire. Pendant mes trois premières années à la télé, il m’envoyait des messages ou des lettres du genre : “Ramène ton cul sur le banc, bordel”. Et je ressens la même chose (pour Rondo). »

Podcast : Quel trade pour Giannis et les Bucks ?