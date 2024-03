Rayan Rupert brille avec Portland, on en redemande

Rayan Rupert a joué la 18e match de sa jeune carrière en NBA cette nuit avec Portland. Le rookie français, drafté en 43e position l'année dernière, a tout simplement livré sa meilleure prestation dans la ligue cette nuit.

Malgré la défaite des Blazers contre Minnesota, l'ancien joueur des New Zealand Breakers s'est distingué en sortie banc. Le joueur de 19 ans a passé 23 minutes sur le terrain et a compilé 13 points et 6 rebonds à 3/3 à 3 points. Au scoring, au rebond et au nombre de paniers primés, il s'agit de records personnels pour le frère d'Iliana Rupert, l'intérieure de l'équipe de France féminine.

On espère que Chauncey Billups continuera à lui offrir du temps de jeu sur cette fin de saison, pour qu'il puisse gagner en expérience et en confiance.

RAYAN 🇫🇷 13 POINTS

6 REBONDS

5/7 au shot

3/3 à longue distance pic.twitter.com/tvPqvQjtEz — NBA France (@NBAFRANCE) March 5, 2024

