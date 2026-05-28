Réduire les matches NBA à 40 min : bonne idée ou délire de Mark Cuban ?

Mark Cuban propose de réduire les matches NBA de 48 à 40 minutes. Une idée radicale qui relance le débat sur le rythme, la fatigue des joueurs et l’identité de la ligue.

Et si la NBA passait un jour de 48 à 40 minutes ? L’idée peut sembler radicale, presque sacrilège, mais Mark Cuban est convaincu que la ligue y gagnerait. L’ancien propriétaire des Dallas Mavericks a relancé le débat avec une déclaration assez claire : « Si la ligue passait de 48 à 40 minutes, ça changerait la NBA pour le mieux. »

Sur le fond, l’argument n’est pas absurde. Des matches plus courts pourraient réduire la fatigue des joueurs, limiter un peu la gestion permanente des organismes et rendre certaines rencontres plus nerveuses. Avec 40 minutes, comme en FIBA ou en NCAA féminine, chaque possession pèserait davantage. Les stars joueraient peut-être une plus grande part du match, les fins de quart-temps auraient plus de tension, et les longues soirées de saison régulière gagneraient en intensité.

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Dans une NBA obsédée par le load management, les blessures et la qualité du spectacle, le sujet mérite d’être posé. Réduire la durée des matches pourrait aussi aider à rendre le produit plus digeste pour les diffuseurs et les fans, surtout dans une époque où l’attention se disperse vite.

Mais l’idée toucherait aussi à l’ADN statistique de la ligue. Passer de 48 à 40 minutes, c’est bouleverser les moyennes, les records, les rotations, la valeur des remplaçants et même la lecture historique des performances. Les joueurs auraient moins de temps pour compiler, les bancs seraient peut-être moins sollicités, et les comparaisons avec les générations précédentes deviendraient encore plus compliquées.

La NBA aime moderniser son produit, parfois à coups de petites retouches. Là, ce serait un vrai séisme. Cuban voit dans ces huit minutes en moins un moyen d’améliorer le rythme et la qualité. Ses contradicteurs y verront surtout une menace pour l’histoire, les records et l’identité du jeu NBA.

Le débat est lancé. Et il risque de revenir souvent, surtout si la ligue continue de chercher comment protéger ses stars sans affaiblir son spectacle.