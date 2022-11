Reggie Miller dénonce le silence des joueurs concernant Kyrie Irving

La NBA est une ligue où les joueurs sont fiers de montrer leurs engagements, notamment dans la lutte contre les discriminations. Mais pas sur n’importe quel sujet. C’est ce que leur reproche Reggie Miller, qui s’est exprimé sur l’attitude de Kyrie Irving.

« La ligue se porte bien parce que les joueurs montrent l’exemple et donnent de la voix. Quand il y a eu l’affaire avec Donald Sterling, ou plus récemment avec Robert Sarver, nos joueurs n’ont pas hésité à prendre la parole pour réclamer des sanctions. Mais sur ce cas précis, ils n’ont rien fait. Ils ne font rien quand il s’agit de l’un des leurs [qui est mis en cause]. Et c’est décevant parce que la ligue est construite autour des joueurs. »

« Les combats contre toutes les discriminations sont justes, il ne faut pas en favoriser certains plutôt que d’autres. Si l’on dénonce les propriétaires, et à juste titre, alors il faut aussi dénoncer les joueurs. On ne peut pas rester silencieux sur Kyrie Irving. Je veux entendre les joueurs comme je les ai entendu sur Donald Sterling et Robert Sarver. »