Respect à Fred VanVleet, double recordman et légende des Raptors

Quoi qu'il advienne du côté de Toronto à la fin de la saison - on sait déjà qu'il y aura du ménage - Fred VanVleet est une légende des Raptors. Ni plus, ni moins. Jusqu'ici, il y avait ce statut de membre éminent (et surprise) de l'équipe championne NBA en 2019. Puis de All-Star. Aujourd'hui, au sortir de la victoire des hommes de Nick Nurse sur le parquet des Charlotte Hornets, VanVleet a changé de galaxie sur le plan local.

Avec sa copie à 20 passes décisives, il est désormais le recordman du nombre d'assists sur un match dans l'histoire des Raptors, pour effacer Damon Stoudamire des tablettes. Et comme il était déjà le recordman du nombre de points sur un match depuis ses 54 points en février 2021 contre Orlando, VanVleet s'est offert une vraie place de choix au Panthéon des Raptors.

Tout ça en mesurant 1,85m et en ayant un nom de trois-quarts aile des Springboks. Respect.

CAREER-HIGH. FRANCHISE RECORD. 20 assists for Fred VanVleet 🙌 Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/TKCNW1Tizt — NBA (@NBA) April 2, 2023

Fred VanVleet est en fin de contrat cet été et dispose d'une player option pour prolonger d'un an. Vu son importance et sa cote en NBA, on imagine qu'il négociera un salaire à la hausse et que plusieurs équipes seront prêtes à lui offrir.

Victor Wembanyama doit-il se muscler pour briller en NBA ?