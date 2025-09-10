Entre l’enquête explosive sur les Clippers, le retour de Seattle et l’idée d’une NBA Europe, le dernier Board of Governors a dessiné les futurs secousses de la ligue.

Le Board of Governors de la NBA s’est réuni à New York et, d’après plusieurs sources, la session a été tout sauf ordinaire. Si toutes les franchises étaient représentées, c’est parce que trois dossiers lourds étaient sur la table : une enquête explosive autour des Clippers, la relance officielle du chantier de l’expansion, et l’idée (encore floue) d’une NBA européenne.

Ballmer dans la tourmente

La bombe du jour concerne Steve Ballmer, propriétaire des Los Angeles Clippers. Selon le Sports Business Journal et The Ringer, plusieurs documents judiciaires suggèrent que la franchise aurait contourné le salary cap lors de la signature de Kawhi Leonard. Une pratique interdite qui, si elle était prouvée, constituerait l’un des plus gros scandales financiers de l’ère Adam Silver.

Les propriétaires auraient demandé des explications directes à Ballmer, tandis qu’un prestigieux cabinet d’avocats, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a été mandaté pour mener l’enquête. Les conséquences pourraient être lourdes : amendes massives, retrait de choix de draft, voire sanctions individuelles. Le parallèle avec l’affaire Donald Sterling (2014) circule déjà dans les couloirs, même si le contexte est très différent.

Le scandale Kawhi Leonard va-t-il plomber les Clippers... Et la NBA ?

Expansion : Seattle et Vegas en pole

Au-delà de ce dossier brûlant, la réunion a aussi permis de relancer un vieux serpent de mer : l’expansion. Après des années d’attente, les propriétaires ont validé le lancement d’une étude approfondie sur l’accueil de nouvelles équipes. Deux villes tiennent la corde : Seattle, nostalgique de ses Sonics disparus en 2008, et Las Vegas, devenue incontournable sur l’échiquier sportif américain.

Adam Silver a toujours laissé entendre que l’expansion était une question de “quand”, pas de “si”. Ce Board of Governors marquerait donc une étape décisive : pour la première fois, la NBA s’autoriserait à chiffrer, planifier et organiser ce qui ressemblerait à une ligue à 32 équipes.

L’Europe, horizon lointain mais réel

Autre sujet évoqué : le projet d’une ligue NBA européenne, en partenariat avec la FIBA. L’idée n’est pas nouvelle mais semblait enterrée. La NBA la ressort au moment où l’intérêt pour le basket international est au plus haut, porté par la vague Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Victor Wembanyama.

D’après Reuters, le projet n’en est qu’au stade exploratoire, mais il est pris au sérieux : calendrier, logistique, partage des droits TV et intégration éventuelle à la Draft NBA sont des questions déjà posées. La route reste longue, mais l’idée d’une “NBA Europe” n’a jamais semblé aussi concrète.

Une réunion à haute tension

En résumé, ce Board of Governors avait une importance rare. D’un côté, la NBA doit gérer un potentiel scandale qui touche l’un de ses propriétaires les plus puissants. De l’autre, elle prépare son futur avec deux chantiers majeurs : agrandir la ligue aux États-Unis et renforcer son empreinte mondiale.

Pour les fans, cela signifie deux choses : la possibilité de revoir les Sonics renaître de leurs cendres… et peut-être, à terme, d’assister à des matchs NBA de saison régulière disputés en Europe. Mais dans l’immédiat, un feuilleton occupe toutes les conversations : quelles seront les conclusions de l’enquête sur Ballmer et les Clippers ?

La méthode Wembanyama : faire travailler le corps autant que l'esprit