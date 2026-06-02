Rick Adelman, légende des bancs NBA, est décédé à 79 ans

Membre du Hall of Fame et dixième coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA, Rick Adelman est décédé à l'âge de 79 ans. Retour sur la carrière d'un technicien qui a marqué plusieurs générations.

Le monde du basket est en deuil. Rick Adelman, l'un des entraîneurs les plus respectés de l'histoire de la NBA et membre du Hall of Fame, est décédé à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite lundi par la National Basketball Coaches Association. La cause de son décès n'a pas été communiquée dans l'immédiat.

Avec 1 042 victoires en saison régulière, Adelman figure toujours parmi les entraîneurs les plus prolifiques de l'histoire de la ligue. Seuls Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan et George Karl ont dirigé davantage de matches tout en affichant un meilleur pourcentage de victoires.

« Rick Adelman restera dans les mémoires non seulement comme un entraîneur et un joueur, mais aussi comme un mentor pour tant de personnes dans la communauté du basket », a notamment déclaré la NBCA dans son communiqué.

Le bâtisseur des Blazers et des Kings

Ancien meneur de jeu passé par cinq franchises entre 1969 et 1975, Rick Adelman s'était d'abord imaginé entraîneur dans le milieu scolaire avant que son destin ne bascule du côté de Portland.

Après avoir fait ses armes comme coach universitaire à Chemeketa Community College, il rejoint le staff des Trail Blazers sous les ordres du mythique Jack Ramsay. Promu entraîneur principal en cours de saison 1988-89, il transforme rapidement Portland en prétendant au titre.

Sous sa direction, les Blazers de Clyde Drexler, Terry Porter et Jerome Kersey atteignent les Finales NBA en 1990 puis en 1992. Ils s'inclinent respectivement face aux Detroit Pistons puis aux Chicago Bulls de Michael Jordan.

Mais c'est peut-être à Sacramento qu'Adelman laissera son empreinte la plus forte. Entre 1998 et 2006, il façonne l'une des équipes les plus spectaculaires et appréciées de son époque autour de Chris Webber, Vlade Divac, Peja Stojakovic, Mike Bibby, Jason Williams ou encore Doug Christie.

Ces Kings, portés par un jeu collectif en avance sur leur temps, passent tout près des Finales NBA en 2002 lors d'une finale de conférence devenue mythique face aux Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant.

Un précurseur du basket moderne

Réputé pour son sens du mouvement, du partage du ballon et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, Rick Adelman a souvent été considéré comme l'un des précurseurs du basket offensif moderne.

Après Sacramento, il connaît également le succès à Houston, où il mène les Rockets à une série de 22 victoires consécutives en 2008, toujours la quatrième plus longue de l'histoire de la NBA. Il terminera ensuite sa carrière sur le banc des Minnesota Timberwolves.

« Rick Adelman était un brillant stratège et un formidable pédagogue, mais il était surtout une personne exceptionnelle », a salué le commissionnaire Adam Silver.

Une influence qui dépasse les statistiques

Au fil de sa carrière, Rick Adelman a dirigé plus de 200 joueurs différents en NBA et marqué plusieurs générations d'entraîneurs. Son fils, David Adelman, dirige aujourd'hui les Denver Nuggets, récemment qualifiés pour les Finales NBA.

L'ancien meneur Kyle Lowry a lui aussi tenu à lui rendre hommage : « Il m'a fait confiance très tôt. Il n'était pas obligé de le faire. Sans lui, je ne sais pas quelle carrière j'aurais eue. »

Entré au Hall of Fame en 2021, Rick Adelman laisse derrière lui l'image d'un entraîneur innovant, respecté de tous et dont l'influence se ressent encore aujourd'hui à travers la NBA moderne. Une figure majeure du basket américain s'en est allée.