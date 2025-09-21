Ricky Rubio milite pour une règle qui ne va pas plaire à tout le monde

Pendant longtemps, Ricky Rubio a détenu le record du plus jeune joueur entré sur le terrain lors d’un match de Liga ACB. Il avait alors moins de 15 ans. Certains ont été encore plus précoces depuis et Mohamed Dabone, phénomène du FC Barcelone, pourrait exploser ce record puisqu’il a intégré l’équipe senior du club à seulement 13 piges (bientôt 14). Pour le meneur emblématique de l’Espagne, il y a quelque chose qui ne va pas.

« Ça ressemble presque à de l’exploitation. Si vous êtes assez bon pour jouer à 13 ans, vous serez encore assez bon pour le faire à 16, 17 ou 18 », dit-il en militant pour qu’un âge minimum soit instauré pour passer professionnel. « Il devrait y avoir un âge légal. On ne peut pas conduire à 16 ans [du moins pas en Espagne]. Il y a pourtant des gamins de 16 ans qui seraient sans doute de meilleurs conducteurs que d’autres de 18 ans. Sauf que la loi dit que c’est à partir de 18 ans que l’on peut passer son permis. Débuter dans une équipe professionnelle, où vous allez être exposé à tellement de choses, devrait aussi être réguler. »

Ce que dit Ricky Rubio a du sens. Il y a aussi une énorme pression autour du milieu du sport professionnel et cette pression peut être particulièrement difficile à gérer pour des jeunes adolescents en pleine transformation. Mais il y aussi tellement d’argent en jeu que malheureusement l’appât du gain finira, comme souvent, par l’emporter sur la raison.