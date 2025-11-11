Le film se répète à Los Angeles. Nouvelle défaite (105-102) contre Atlanta, la cinquième d’affilée, et la sensation que les Clippers jouent avec le frein à main. Le rythme est poussif, la défense laisse filer des tirs ouverts et des pénétrations sans résistance, et les réglages de Tyronn Lue n’enrayent plus la spirale. Pire : la soirée a viré au symbole, avec un Vic Krejčí en "heat check" total (8 tirs primés, 28 points) pendant que les Angelenos regardaient passer le train. Nous avons étudié le sujet ce matin dans le CQFR. Debrief.

Un basket au pas, sans mordant défensif

La tendance saute aux yeux : LA joue lentement, trop lentement. Les possessions s’étirent, l’attaque piétine en demi-terrain et la balle perd en vie après la première passe. Quand le tempo s’alourdit de cette façon, la moindre panne d’adresse devient létale. Face aux Hawks, les Clippers n’ont jamais su imposer le moindre run durable, ni accélérer quand Atlanta vacillait. Résultat : un match laissé à portée d’un role player incandescent, et la sanction au buzzer.

Défensivement, le contraste avec la saison passée est flagrant. Moins d’agressivité sur le porteur, peu de pressions sur les lignes de passe et une protection de cercle intermittente. L’action la plus parlante reste ce dernier tir à trois points contesté à moitié, arraché des mains d’un Clipper impuissant, qui scelle le match.

Harden tient la baraque… mais seul, ça ne suffit pas

James Harden a bien signé un triple-double, preuve qu’il tente de tenir le navire à flot en l’absence de Kawhi Leonard. Sauf que la structure collective, elle, ne tient pas. Trop d’isolations tardives, pas assez de “drive-and-kick” pour ouvrir les corners, et un spacing qui se referme parce que le ballon circule moins vite que les rotations adverses. Harden peut créer, scorer et organiser. Il ne peut pas, à lui seul, redonner de l’élan à un effectif qui se contente de marcher.

Les signes de crispation offensifs sont visibles : tirs compliqués en fin de possession, hésitations sur les catch-and-shoots, et peu de paniers faciles en transition. Quand l’équipe joue à deux à l’heure et que la défense ne provoque pas de pertes de balle, les points “bonus” disparaissent. C’est exactement ce qui se passe.

Tyronn Lue dans la tempête

Sur le banc, Tyronn Lue est “dans la sauce”. Selon le journaliste Pablo Torre, son nom reviendrait beaucoup dans les affaires de parties de poker truquées et de paris sportifs dans lesquels deux de ses meilleurs amis - Chauncey Billups et Damon Jones - sont actuellement englués. Aucune accusation n'a été portée à son encontre pour l'instant et il subit peut-être simplement les retombées du bordel médiatique au centre duquel les Clippers et ses amis sont coincés, mais il aurait certainement préféré être un peu plus au calme.

D'autant qu'il cherche visiblement encore les combinaisons d’arrières, que les rotations intérieures manquent de continuité, et que ses ajustements en cours de match n’inversent plus les tendances. On peut pointer l’absence de Kawhi, évidemment, mais le fond de jeu s’est émoussé : moins de variations, moins de surprises, des schémas que les adversaires anticipent.

Quand une équipe joue lentement et défend mollement, le coach se retrouve mécaniquement au centre du débat.

Evidemment, l'ambiance autour de la franchise n’aide pas. Les Clippers traînent du bruit hors parquet et des questions autour de la disponibilité de leurs cadres. Tout cela ajoute une pression diffuse. Mais le terrain reste le juge de paix, et pour l’instant, la copie n’est pas au niveau d’un contender.

Et maintenant ?

Le chantier principal est clair : remonter le curseur d’intensité. Accélérer dès la remise en jeu, attaquer plus tôt dans l’horloge, retrouver un premier déclencheur simple (main-main ou “Spain PnR”) pour donner du mouvement, et réinstaller des principes défensifs qui font mal dès la ligne des trois points. Les Clippers doivent aussi réouvrir la porte de la transition, même après panier encaissé, pour s’offrir des paniers gratuits et libérer l’adresse.

Côté coaching, il faudra trancher sur des binômes stables, responsabiliser davantage les shooteurs en première intention et accepter de vivre avec l’erreur… tant que le rythme remonte. Sans ce changement d’allure et de ton derrière, la saison peut vite basculer dans l’anecdotique, même avec des talents capables de coups de chaud.

Le diagnostic est brutal mais simple : tant que LA jouera au pas sans faire les efforts défense, la marge sur des équipes disciplinées restera infime. Les Clippers ont encore le réservoir pour redresser la barre. À eux de prouver qu’ils savent appuyer sur l’accélérateur avant que le classement ne raconte l’histoire à leur place.

