RIP Micheal Ray Richardson, All-Star NBA et légende de Pro A

C’est une légende du championnat de France et un quadruple All-Star NBA qui nous a quittés ce mardi. Micheal Ray Richardson est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 70 ans.

Originaire de Denver et formé à l’université du Montana, Richardson avait été sélectionné en 4e position de la Draft 1978 par les New York Knicks. Meneur spectaculaire et complet, il s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus électrisants de la ligue. Quadruple All-Star, il a mené la NBA aux interceptions et aux passes décisives, avant que sa carrière ne soit brutalement interrompue en 1986 par une suspension à vie pour usage de drogue.

Loin de se laisser abattre, Richardson a retrouvé goût au jeu en Europe, et surtout en France, où il est devenu une véritable légende du championnat. À Antibes, il a marqué toute une génération, emmenant l’Olympique vers le titre de champion de France en 1995. Meneur charismatique, showman hors pair et compétiteur féroce, Micheal Ray Richardson a laissé une empreinte indélébile.

Parmi ceux qui ont le mieux raconté son passage sur la Côte d’Azur, Jacques Monclar, son ancien coach, n’a jamais tari d’éloges à son sujet. Il parlait de lui comme d’un génie du jeu, un moteur émotionnel et technique sans équivalent, capable de rendre meilleurs tous ceux qui jouaient à ses côtés. Pour Monclar, Micheal Ray était “le plus grand joueur étranger de l’histoire du championnat de France”, un homme complexe, mais profondément humain, qui avait trouvé dans le Sud un nouveau souffle.

Atteint d’un cancer de la prostate diagnostiqué récemment, Micheal Ray Richardson s’est éteint entouré des siens.