RJ Barrett face à une menace inattendue

Les rumeurs de transfert autour de RJ Barrett prennent de l'ampleur alors que les Raptors évaluent leurs options pour franchir un cap.

RJ Barrett a toujours affiché son attachement à Toronto. Pourtant, à l'approche de l'intersaison, les rumeurs de transfert autour de l'ailier canadien commencent à prendre de l'ampleur.

Après avoir franchi un cap cette saison et retrouvé les playoffs, les Raptors cherchent désormais à accélérer leur reconstruction. La franchise canadienne serait à l'affût d'une opportunité pour renforcer son effectif, quitte à inclure certains joueurs importants dans des discussions plus ambitieuses.

Selon les informations du journaliste Michael Scotto, RJ Barrett suscite actuellement de l'intérêt dans plusieurs conversations impliquant plusieurs équipes.

L'information n'a rien d'anodin. Barrett entre dans la dernière année de son contrat et doit toucher près de 30 millions de dollars lors de la saison 2026-27. Ce type de contrat expirant représente souvent un outil précieux dans les négociations de transfert, notamment lorsqu'une franchise cherche à récupérer une star ou à équilibrer des échanges complexes.

RJ Barrett, une situation délicate à Toronto

Depuis son arrivée dans sa ville natale, Barrett a retrouvé un niveau particulièrement intéressant. Sous le maillot des Raptors, il affiche des moyennes de 20,5 points, 5,9 rebonds et 4,3 passes décisives tout en tournant à près de 50% de réussite au tir. Des statistiques qui ont contribué au retour de l'équipe dans la course aux playoffs.

La saison dernière, il a encore compilé 19,3 points, 5,3 rebonds et 3,3 passes de moyenne, confirmant son importance dans la rotation de Darko Rajakovic. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout le lien émotionnel entre Barrett et la franchise qui rend ce dossier particulier.

Éliminé au premier tour des playoffs par Cleveland au terme d'une série disputée en sept matches, l'ancien joueur des Knicks avait tenu un discours très clair sur son avenir.

« Je suis d'ici, qui ne voudrait pas jouer chez lui ? Bien sûr que j'essaie de rester ici. Je comprends que c'est un business, mais je veux rester ici, je n'ai aucun problème à le dire. Je veux être ici, je veux être ici pour le reste de ma carrière, je ne veux jamais partir. Je n'ai aucun problème à le dire ouvertement. Mais cela ne dépend pas de moi. J'ai fait ma part sur le terrain cette année et je vais continuer à faire ma part. Espérons que les choses se passent ainsi. »

Une déclaration forte qui contraste avec les rumeurs actuelles. Toronto n'aurait pour l'instant pris aucune décision définitive concernant son ailier. Mais le simple fait que son nom circule dans plusieurs discussions montre que les dirigeants étudient toutes les options pour faire franchir un nouveau palier à l'équipe.

Reste désormais à savoir si les Raptors considéreront Barrett comme une pièce centrale de leur projet ou comme l'un de leurs meilleurs atouts pour attirer un joueur de plus grande envergure. Dans une intersaison qui s'annonce agitée, son avenir est devenu l'un des principaux dossiers à surveiller du côté de Toronto.

RJ Barrett, un miracle à la Kawhi Leonard