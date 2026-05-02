RJ Barrett, un miracle à la Kawhi Leonard

Auteur d'un panier miraculeux pour la victoire des Toronto Raptors, RJ Barrett a imité un certain Kawhi Leonard.

Le 13 mai 2019, les Toronto Raptors ont éliminé les Philadelphia Sixers sur un tir miraculeux de Kawhi Leonard. Un peu moins de 7 ans plus tard, RJ Barrett a sauvé les Canadiens face aux Cleveland Cavaliers (112-110 après OT) quasiment de la même manière.

Sur un tir à trois points, le ballon a rebondi sur le cercle avant de finir ensuite sa course dans le filet. Une réussite folle, à 1,2 seconde de la fin, pour permettre à Toronto de l'emporter. Et bien évidemment, ce panier a immédiatement suscité la comparaison avec celui de Leonard.

"La première chose à laquelle j'ai pensé, pour être franc, c'est à Kawhi Leonard", a ainsi reconnu Donovan Mitchell pour ESPN.

"Je savais que c'était un bon tir parce que le rebond est monté tout droit. Si le ballon monte tout droit, tu as une chance, comme ce tir de Tyrese Haliburton (Game 1 contre les New York Knicks en 2025). Je suis simplement heureux de pouvoir vivre ce moment, de jouer pour l'équipe de ma ville natale.

C'est incroyable. Je suis tellement fier de ce groupe jusqu'à présent, et je pense que ce sera encore plus beau quand nous remporterons le match 7", a lancé RJ Barrett.

Et il s'agit effectivement d'une différence importante : le tir épique de Kawhi Leonard avait qualifié les Raptors. Cette fois-ci, RJ Barrett et ses partenaires ont encore un miracle à finaliser sur le parquet des Cavs lors du Game 7...

RJ BARRETT INSANE GAME-WINNER TO FORCE GAME 7 OMG 😱🚨 WHAT. A. SHOT. 🤯 pic.twitter.com/jKpkqPW6y3 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2026

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