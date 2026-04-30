RJ Barrett explique pourquoi il a embrouillé James Harden

La victoire des Cleveland Cavaliers face aux Toronto Raptors (125-120) lors du Game 5 a été marquée par une séquence tendue entre RJ Barrett et James Harden.
À un peu plus de cinq minutes de la fin, une situation banale a dégénéré.
Un simple ballon… et ça s’enflamme
Alors que le ballon traînait près du banc des Raptors, James Harden s’est avancé pour le récupérer.
RJ Barrett a immédiatement tenté de lui subtiliser, provoquant un contact. Harden a alors repoussé son adversaire, déclenchant une échauffourée rapidement stoppée par les arbitres et les coéquipiers.
Schroder hits a 3, Raptors call a timeout, James Harden goes to pick up the ball at the Raptors' bench, and RJ Barrett doesn't like it, and a nothing burger kerfuffle ensues (with replays).
No technical or ejections upon review. pic.twitter.com/UdRteRKe2y
— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 30, 2026
Fait notable : aucun des deux joueurs n’a écopé de faute technique. Et heureusement, parce que l'embrouille part d'une broutille...
« Je prends ça comme un manque de respect »
Après la rencontre, RJ Barrett a expliqué son geste.
« Le ballon était près de notre banc et il est venu le récupérer. Je prends tout comme un manque de respect. Ne viens pas jusqu’à notre banc pour prendre le ballon. »
Le Canadien a toutefois tenu à nuancer ses propos.
« J’ai énormément de respect pour James Harden. Je l’ai regardé toute ma vie. Mais là, peu importe. Ne viens pas à notre banc prendre le ballon. »
Une tension sans conséquence immédiate
Malgré cette séquence, l’incident n’a pas eu d’impact direct sur l’issue du match.
RJ Barrett a terminé avec 25 points, 12 rebonds et 5 passes, tandis que James Harden a contribué avec 23 points, 9 rebonds et 5 passes.
Une série toujours ouverte
Avec cette victoire, les Cleveland Cavaliers mènent désormais 3-2 dans la série.
Les deux équipes se retrouveront pour un Game 6 à Toronto, dans un contexte déjà électrique.