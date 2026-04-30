Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Cavs : 120-125

Magic @ Pistons : 109-116

Rockets @ Lakers : 99-93

Houston 2-3 Los Angeles

Les Houston Rockets ont eu l’énergie du désespoir. Menés 3-1 dans la série, les Texans sont allés chercher une victoire pleine de caractère sur le parquet des Los Angeles Lakers, 99-93, pour prolonger leur saison et ramener cette confrontation à Houston pour un Game 6 brûlant.

Houston a dominé la majeure partie de la soirée. Jabari Smith Jr. a été le meilleur marqueur des Rockets avec 22 points à 6/13, dont 4/9 à trois points, accompagnés de 7 rebonds. Tari Eason a ajouté 18 points à 6/11 et 5 rebonds, tandis qu’Alperen Sengun a livré un match complet avec 14 points, 9 rebonds et 8 passes. Amen Thompson a moins bien shooté, 4/14, mais il a pesé partout avec 15 points, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Reed Sheppard a aussi été précieux avec 12 points et 6 passes.

Mais face aux Lakers, rien n’est jamais simple.

Los Angeles a signé un run 11-1 dans le quatrième quart-temps pour revenir à un point, donnant l’impression de pouvoir encore renverser la situation dans le money time. Sauf que cette fois, les stars californiennes ont laissé passer leur chance.

LeBron James a terminé avec 25 points, 7 passes et 3 rebonds, mais à 9/20 au tir et surtout 0/6 à trois points, avec quelques munitions vendangées en fin de partie. Austin Reaves, de retour après plusieurs semaines d’absence, a apporté 22 points, 6 passes et 4 rebonds en sortie de banc, mais avec une adresse compliquée : 4/16 au tir, dont 2/8 de loin. Deandre Ayton a dominé au rebond avec 18 points et 17 prises, mais les Lakers ont fini à seulement 7/27 à trois points.

Houston n’a pas joué un basket parfait, mais a joué avec dureté, orgueil et sang-froid. La série repart désormais au Texas. Los Angeles mène encore 3-2, mais les Rockets auront l’occasion d’égaliser à domicile et de pousser les Lakers vers un Game 7 qui paraissait encore improbable il y a peu.

Detroit 2-3 Orlando

Detroit n’avait plus le choix, et Detroit a répondu présent. Dos au mur avant ce Game 5, les Pistons ont prolongé leur saison en dominant Orlando 116-109 à domicile. Une victoire de survie, portée par une performance majuscule de Cade Cunningham, au moment où il le fallait le plus.

Le meneur a signé le match référence de sa jeune carrière en playoffs avec 45 points, record de franchise en postseason. Cunningham a tout fait : création, tirs extérieurs, rythme, sang-froid. Chaque fois qu’Orlando menaçait de revenir, il a trouvé la réponse. Quand les Pistons avaient besoin d’un leader, il a occupé tout l’espace.

Le plus impressionnant reste que Detroit n’a jamais été mené. Face à une équipe du Magic agressive et physique, les Pistons ont gardé la main du début à la fin, sans craquer dans les moments chauds. Tobias Harris a ajouté 17 points et plusieurs séquences importantes, pendant que le collectif a mieux tenu le ballon que lors des matchs précédents.

En face, Paolo Banchero a livré un énorme duel avec lui aussi 45 points. L’ailier a longtemps maintenu Orlando à flot, ajoutant 9 rebonds et 6 passes. Mais malgré cette performance monumentale, le Magic n’a jamais réussi à retourner complètement le match. Les pertes de balle et le manque de soutien autour de Banchero ont fini par peser lourd.

Cette victoire relance totalement la série. Orlando mène encore, mais l’élan a peut-être changé de camp. Detroit a retrouvé son patron, son public y croit de nouveau, et la pression bascule désormais sur le Magic.

Cap maintenant sur le Game 6 en Floride. Orlando a une balle de match. Detroit, lui, vient de rappeler qu’il n’a aucune intention de rentrer en vacances.

Cleveland 3-2 Toronto

Cleveland a repris l’avantage au terme d’un match nerveux et spectaculaire. À domicile, les Cavaliers ont dominé Toronto 125-120 pour mener 3-2 dans la série, grâce à une fin de rencontre plus propre et plus maîtrisée que celle des Raptors.

Le héros du money time s’appelle Dennis Schröder. Le meneur a inscrit 11 de ses 19 points dans le quatrième quart-temps, multipliant les pénétrations et les tirs importants au meilleur moment. Cleveland avait besoin d’un créateur secondaire pour soulager ses stars, il a parfaitement rempli la mission.

Evan Mobley a lui aussi pesé très lourd avec 23 points, dont deux tirs à trois points cruciaux dans la dernière période. Son activité des deux côtés du terrain a encore changé la dynamique du match. James Harden a ajouté 23 points et 5 passes, apportant le contrôle nécessaire quand le rythme s’emballait.

Toronto avait pourtant les armes pour repartir avec le break. RJ Barrett a terminé avec 25 points et 12 rebonds, Scottie Barnes a distribué 11 passes, et les Raptors ont longtemps mis Cleveland sous pression. Mais les possessions sont devenues plus brouillonnes dans le dernier quart, pendant que Cleveland haussait le ton.

Les Cavaliers ont surtout montré davantage de sérénité dans les moments clés. Sans dominer outrageusement, ils ont mieux exécuté quand le match s’est resserré, ce qui fait souvent toute la différence en playoffs.

La série file maintenant au Canada pour un Game 6 brûlant. Toronto doit gagner pour survivre. Cleveland, lui, n’est plus qu’à une victoire du deuxième tour.