Austin Reaves de retour : « On m’a enlevé ce que j’aime »

De retour après un mois d’absence, Austin Reaves a vécu une soirée forte… malgré une défaite qui relance totalement la série.

Les Los Angeles Lakers espéraient un retour parfait. Une salle en fusion, un Game 5 à domicile, l’occasion de conclure la série. Mais malgré le comeback très attendu d'Austin Reaves, la soirée s’est terminée sur une défaite frustrante face aux Houston Rockets (99-93), qui relance complètement la série.

Au-delà du résultat, c’est surtout l’émotion du moment qui a marqué. Après quatre semaines loin des terrains, Reaves a retrouvé le parquet… et les sensations qui vont avec.

“Quand je suis entré sur le terrain ce soir pour la première fois depuis longtemps, j’ai ressenti ces frissons incroyables avec l’ambiance, avec le public. Je pense que c’est parce que quand on t’enlève quelque chose que tu aimes pendant quatre semaines à cause d’une blessure, puis qu’on te replonge directement dans un match comme ça, je pourrais dire que je ne voudrais pas que ça se passe autrement… mais en fait si.”

Un retour brut, sans transition. Pas de montée en régime, pas de filet de sécurité. Directement dans l’intensité des playoffs, là où chaque possession compte double.

Entre manque de rythme et impact immédiat

Sur le parquet, tout n’a pas été fluide. Et c’était attendu. Reaves a terminé avec 22 points, mais avec une adresse en berne (4 sur 16 au tir, 2 sur 8 à trois points). Le timing n’est pas encore là, les jambes non plus. En revanche, l’essentiel est apparu par séquences.

Sa capacité à créer du jeu, à attaquer le cercle, à provoquer des fautes a immédiatement redonné une autre dimension à l’attaque des Lakers. Il a obtenu 13 lancers francs, preuve qu’il reste une menace constante, même sans rythme.

Et surtout, il a joué 34 minutes. Pas de restriction majeure, pas de gestion excessive. Les Lakers ont besoin de lui tout de suite.

“J’aurais aimé retrouver un peu de rythme avant d’être replongé dans le feu comme ça. Mais comme je l’ai dit, j’ai pris beaucoup de plaisir et j’ai confiance en moi, confiance dans le travail que j’ai fourni. Mais c’est difficile de reproduire les sensations du vrai jeu, même à l’entraînement.”

C’est toute la difficulté des retours en playoffs. Le corps peut être prêt, mais le rythme, lui, ne se simule pas.

Une bataille physique et mentale à venir

La fatigue s’est d’ailleurs faite sentir après la pause. Reaves l’a reconnu sans détour, lucide sur ce qui lui manque encore.

“J’étais un peu fatigué en deuxième mi-temps, mais c’est quelque chose que je dois dépasser… J’ai eu peu de matchs de préparation. Je vais être à nouveau plongé dans le feu vendredi et j’espère un meilleur résultat.”

Le ton est posé. Pas d’excuse, pas de détour. Juste le constat d’un joueur qui revient dans une série tendue et qui sait qu’il devra être meilleur, très vite.

Car le contexte ne pardonne pas. Les Lakers doivent maintenant se déplacer à Houston pour un Game 6 sous pression. Une défaite et la série se complique dangereusement. Une victoire, et tout sera oublié. Reaves, lui, voit surtout l’opportunité.

“C’était très fun. Les fans ont été incroyables. Déçu qu’on n’ait pas terminé ça à la maison, mais on aura une autre opportunité vendredi pour le faire.”

Un retour qui peut tout changer

Même imparfait, ce retour change la dynamique. Les Lakers récupèrent un créateur, un joueur capable de soulager la pression, de varier les attaques, de casser les défenses adverses autrement.

Il ne sera pas à 100% en 48 heures. Mais il sera déjà plus juste, plus dans le tempo. Et dans une série aussi serrée, ce petit décalage peut peser lourd.

Reaves n’a pas encore retrouvé son rythme. Mais il a retrouvé l’essentiel : le terrain, les sensations, et cette envie presque viscérale de jouer. Et parfois, en playoffs, ça suffit à faire basculer une série.