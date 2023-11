Fin de saison pour Robert Williams

On s'en doutait et c'est désormais confirmé : Robert Williams ne rejouera pas cette saison. Les Portland Trail Blazers avaient déjà annoncé sa blessure au genou et son opération à venir. Il restait au joueur et à la franchise de choisir la procédure et donc la durée d'indisponibilité qui en découle. L'intérieur a opté pour une intervention pour réparer son ligament et il devra donc suivre une longue période de rééducation, comme l'indique Adrian Wojnarowski.

Les déboires continuent pour le joueur de 26 ans. Il a été très souvent blessé depuis son arrivée en NBA en 2018. Il a respectivement joué 32, 29, 52, 61, 35 et maintenant 6 matches chaque saison. Il s'était blessé au genou en mars 2022 et il avait déjà été opéré avant le coup d'envoi d la saison 2022-2023, quand il évoluait alors aux Boston Celtics.

Il a été nommé dans l'un des meilleurs cinq défensifs en 2022 en compilant 10 points, 9,6 rebonds et 2,2 blocks. Transféré à Portland avant le coup d'envoi de la saison, il tournait à 6,8 points et 6,3 rebonds avec les Blazers.