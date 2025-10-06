Rubio réussit un retour magique, 20 ans après

Vingt ans après ses débuts pros, Ricky Rubio a rejoué avec son club formateur et signé un retour gagnant sur le parquet de Grenade.

Vingt ans après ses débuts professionnels, Ricky Rubio a rejoué sous le maillot du Joventut Badalone, son club formateur. Et le meneur espagnol n’a pas fait les choses à moitié. Pour sa grande rentrée en Liga ACB, il a guidé son équipe vers une victoire convaincante 87-75 sur le parquet de Coviran Grenade, là même où il avait disputé son tout premier match pro deux décennies plus tôt.

Âgé de 34 ans, Rubio a rappelé à tout le monde pourquoi il reste une légende du basket espagnol. Il a terminé la rencontre avec 18 points, 4 passes, 3 interceptions et 7 fautes provoquées, retrouvant d’instinct le rythme et la justesse qui ont fait sa renommée. Avant la rencontre, l’ancien joueur du Barça, du Real, de Phoenix et de Cleveland a été honoré par le public de Grenade, visiblement ému de revoir sur le parquet celui qui fut un enfant prodige de la génération dorée espagnole.

Boucler la boucle

« Vingt ans ont passé, même si j’ai l’impression que c’était hier. Il s’est passé beaucoup de choses, mais je peux encore dire que j’aime jouer au basket », a confié Ricky Rubio après la rencontre à DAZN Espagne, tout sourire.

Après avoir mis un terme à sa carrière NBA, l’ancien champion du monde et MVP du Mondial a choisi de boucler la boucle à la maison, là où tout a commencé. Un retour symbolique et réussi, qui redonne à Badalone un peu de la magie que seul Ricky Rubio sait apporter.