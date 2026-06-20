En février dernier, les Boston Celtics ont réalisé une approche pour l'intérieur des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert.

Lors de la dernière deadline des trades en février, les Boston Celtics ont mis la main sur Nikola Vucevic. Mais avant de passer à l'offensive pour le Monténégrin, la franchise du Massachusetts a eu une autre cible en tête : Rudy Gobert.

Selon les informations du journaliste Jake Fischer, les Celtics ont approché les Wolves pour se renseigner sur la disponibilité du Français. Mais les Wolves n'ont pas ouvert la porte à un départ de l'intérieur, considéré comme essentiel sur le plan défensif.

Et un trade de Gobert est-il possible cet été ? Il ne s'agit pas de la tendance. Si la situation contractuelle du pivot (fin de contrat en 2027, player option en 2027-2028) peut susciter des intérêts, Minnesota semble toujours compter sur lui.

Pour les autres équipes en NBA, les Wolves pourraient en revanche accepter un échange de Julius Randle. L'ancien joueur des Los Angeles Lakers n'est pas perçu comme indispensable et pourrait incarner une variable d'ajustement.

En tout cas, cette rumeur confirme la valeur de Rudy Gobert en NBA. Malgré le poids des années et son salaire imposant (36,5 millions de dollars), le Tricolore reste courtisé par des cadors sur le marché.

Rudy Gobert, un futur incertain aux Wolves selon un insider