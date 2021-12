Rudy Gobert, une copie XXL pour répondre à ses détracteurs !

Même sans être chauvin, on a toujours du mal à comprendre les déclarations des joueurs des Minnesota Timberwolves. Battus de 32 points par le Utah Jazz (104-136) jeudi, Anthony Edwards et Patrick Beverley ont tenu à discréditer l'impact défensif de Rudy Gobert.

Pourquoi ? Difficile à dire. Trois fois meilleur défenseur de la NBA dans sa carrière, le Français suscite-t-il quelques jalousies ? Probablement. En tout cas, les critiques des Wolves, en plus d'être malvenues après une telle gifle, n'étaient pas vraiment crédibles.

Et pour démonter les arguments des deux hommes, Gobert a décidé de sortir une copie XXL. Avec 17 points, 21 rebonds et 2 contres, le Français a sorti le grand jeu contre les Philadelphia Sixers (118-96) de Joel Embiid.

Dans sa carrière en NBA, le pivot du Jazz a malheureusement eu l'habitude de devoir composer avec une certaine défiance envers ses performances. Avant de devenir officiellement un All-Star en 2020 (puis en 2021), on se souvient que le natif de Saint-Quentin avait subi quelques échecs - immérités - avant de recevoir la reconnaissance des siens.

Presque "habitué" à ce contexte, Gobert n'a ainsi pas été surpris par les propos des Wolves. Pas franchement revanchard, il a tout de même parfaitement répondu avec sa belle performance contre les Sixers. Et devant les médias, il se trouvait forcément en position de force pour faire taire ses détracteurs.

"Il ne s'agit pas de la première fois que les gens me critiquent sans la moindre raison. Tous les soirs, je suis sur le parquet pour aider mon équipe à gagner, être le meilleur Rudy possible. Je ne suis jamais dans les médias à attaquer les autres.

Je me concentre sur moi-même. Quand tu es le meilleur du monde dans un moment, je pense que les gens commencent à avoir des doutes et veulent discréditer ce que tu fais. C'est plus amusant qu'autre chose. Juste amusant. Mais c'est comme ça.

Les gens vont tenter de discréditer mon apport, notre boulot en tant qu'équipe. J'ai connu ça toute ma carrière. Je vais continuer de gagner des prix, des trophées, et j'espère que je vais aider mon équipe à en gagner un encore plus grand", a lancé Rudy Gobert.