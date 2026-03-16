Rudy Gobert exposé après son mauvais match face à OKC

Rudy Gobert a vécu une rencontre très compliquée lors de la défaite face à Oklahoma City et, sans surprise, les fans lui sont tombés dessus...

La défaite des Minnesota Timberwolves face au Oklahoma City Thunder (116-103) a été particulièrement difficile pour Rudy Gobert. Le pivot français a vécu une soirée très compliquée dans ce match où Minnesota a pourtant longtemps tenu tête au champion en titre avant de complètement craquer.

Les Wolves menaient encore à la pause et semblaient capables de rivaliser avec Oklahoma City, mais la seconde période a tourné au cauchemar. Le Thunder a accéléré le rythme et Minnesota n’a jamais réussi à suivre, notamment dans le secteur intérieur.

Dans ce contexte, Gobert a eu beaucoup de mal à peser sur la rencontre. Le Français a terminé la soirée avec seulement 2 points et 7 rebonds en 29 minutes, tout en affichant un -23 au +/-, symbole des difficultés de Minnesota lorsqu’il était sur le parquet.

Face à la vitesse et à la mobilité du Thunder, l’impact du quadruple Défenseur de l’année a été très limité. Oklahoma City a régulièrement réussi à attaquer les espaces et à contourner la présence du pivot des Wolves, ce qui a largement contribué à la domination progressive du Thunder dans la seconde moitié du match.

Cette performance difficile a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans des Wolves n’ont pas hésité à se moquer du Français. Certains ont notamment critiqué son apport offensif, régulièrement pointé comme la principale limite de son jeu.

« Gobert est le joueur le plus drôle offensivement, une vraie statue », a par exemple ironisé un internaute après la rencontre.

Malheureusement pour Rudy, en face, Chet Holmgren était en grande forme et lui a posé beaucoup de problèmes lors de leurs matchups. L'intérieur d'OKC termine avec 21 points à 9/13, 9 rebonds et un joli +23 au compteur. De quoi évidemment ajouté du sel aux critiques des anti-Gobert...

Comme souvent avec Gobert, la discussion autour de sa performance illustre le paradoxe qui accompagne sa carrière. Le pivot reste l’un des piliers défensifs les plus influents de la ligue, mais son manque d’impact offensif peut parfois devenir un problème, surtout face à des équipes très complètes comme Oklahoma City.

Dans une soirée où Minnesota a globalement perdu pied face au Thunder, le Français n’a jamais réussi à inverser la dynamique. Et dans un match aussi déséquilibré en seconde mi-temps, ses difficultés ont encore renforcé les critiques qui accompagnent régulièrement son profil.

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