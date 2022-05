Rudy Gobert, Donovan Mitchell : Un insider fait des prédictions pour le Jazz

Tout indique à croire que le Jazz va mener une reconstruction pendant l’intersaison. La franchise de Salt Lake City s’est fait sortir dès le premier tour des playoffs et son effectif semble à bout de course. L’association entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert montre certaines limites saison après saison au printemps. Peut-être que les dirigeants seront tentés d’en transférer l’un des deux. Voire les deux. Brian Windhorst a son intuition sur le sujet.

« Mon sentiment c’est que le Jazz va se reconstruire mais sans se séparer de Mitchell. Ils vont essayer de bien l’entourer. Pascal Siakam est peut-être une option en mettant le bon prix. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pour Gobert. L’équipe qui fait le plus de sens pour lui, selon moi, c’est Atlanta. Parce que leur défense est catastrophique. »

Bon, ça ne reste que son avis. Repartir avec Mitchell – une star plus « conventionnelle » de 25 ans – plutôt que Rudy Gobert peut avoir du sens, même si, en réalité, il est sans doute préférable de garder les deux (en changeant tout le reste) ou de transférer les deux à la fois pour vraiment bâtir de zéro.

On imagine mal le Français à Atlanta. Il aurait plus de ballons en attaque, c’est sûr, mais les Hawks ont déjà prolongé Clint Capela sur plusieurs saisons.