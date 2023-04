Les mots de Kyle Anderson qui ont fait dégoupiller Rudy Gobert

Des embrouilles entre coéquipiers, il y en a des tas. Parfois, elles dérapent et les deux joueurs en viennent aux mains. En revanche, il est rare que les altercations physiques soient publiques, aux yeux de tous. Rudy Gobert a franchi un stade en frappant Kyle Anderson à la suite d’une dispute à proximité du banc de touche lors d’un temps mort.

Gros craquage : Rudy Gobert frappe Kyle Anderson sur le banc

La conversation a commencé lorsqu’Anderson a dit à Gobert de bloquer des tirs. Ce dernier aurait alors riposté en l’appelant à prendre « un putain de rebond. » Jusqu’ici, tout va bien. Enfin presque. La discussion était tendue mais finalement assez courante en NBA ou dans n’importe quelle ligue sportive. Tout aurait dérapé quand Kyle Anderson aurait lâché un « ferme ta gueule salope » à Rudy Gobert.

C’est à ce moment-là que Gobert a porté un coup de poing au torse de son partenaire avant d’être poussé par Taurean Prince. Les deux joueurs ont été séparés et le pivot All-Star s’est rendu au vestiaire. Mais ça ne s’est pas arrêté là. Les deux hommes ont encore échangé quelques mots à la mi-temps, Anderson menaçant notamment son coéquipier de « lui casser la gueule. »

Le capitaine de l’Equipe de France s’est excusé sur Twitter mais aussi dans le groupe WhatsApp des Timberwolves. De son côté, Anderson a aussi tenu à minimiser l’incident.

« C’était un match important, tout le monde veut gagner et il arrive que les esprits s’échauffent. Ça arrive. On va aller de l’avant. On va en parler et on va passer à autre chose. On est des adultes. »