Malgré la victoire face aux Pelicans, les Minnesota Timberwolves n’ont pas passé la meilleure des soirées, entre la blessure de Jaden McDaniels et l’altercation entre Kyle Anderson et Rudy Gobert. Ce dernier s’est d’ailleurs rapidement excusé via Twitter :

« Les émotions ont pris le dessus sur moi aujourd’hui. Je n’aurais pas dû réagir de la sorte, peu importe ce qui a été dit. Je tiens à présenter mes excuses aux fans, à l’organisation et particulièrement à Kyle, qui est quelqu’un que j’aime vraiment et que je respecte comme coéquipier. »

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate.

— Rudy Gobert (@rudygobert27) April 10, 2023