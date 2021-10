Russell Westbrook assume son démarrage raté avec les Lakers et en plaisante

Russell Westbrook a raté ses deux premiers matches avec les Lakers. Heureusement, ce n'est que de la pré-saison et le MVP 2017 sait comment arranger les choses.

Heureusement qu'il y a ces matches de pré-saison pour permettre aux Los Angeles Lakers de commettre des erreurs. Battus deux fois par les Phoenix Suns, mais par Brooklyn et Golden State, les Californiens ont du mal à lancer la machine à quelques jours de la reprise. Russell Westbrook est celui dont les débuts sont les plus compliqués. Voilà deux matches que le MVP 2017 a été lancé par Frank Vogel. Pour le moment, c'est très poussif...

En deux apparitions, Westbrook a perdu 15 ballons (6 contre les Warriors, 9 dimanche contre Phoenix) et shooté à 4/19.

"Tout va bien. Ces pertes de balle, c'est entièrement de ma faute. C'est une bonne chose que ça ne compte pas. Je peux faire de la merde 15 fois et ça ne comptera pas (rires). C'est de ma faute et c'est quelque chose qui se règle facilement. C'est une question de timing. Les gars vont s'habituer à ma vitesse, à mon rythme, et je vais retrouver mon timing au niveau des passes. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la stratégie d'attaque de l'équipe, ça vient uniquement de moi", a assuré Russell Westbrook lors de son passage devant les médias à la fin de la rencontre.

Pas de panique pour les Lakers, qui n'ont pas pu encore aligner en même temps LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis, ce qui doit être leur "Big Three" pour la saison. Ce sera le cas mardi, lors d'un nouveau match de pré-saison contre les Golden State Warriors. "AD" a d'ailleurs indiqué qu'il occuperait le poste 5, ce qui rassurera les fans des Purple and Gold.

