L'ancien MVP serait toujours sans véritable prétendant sur le marché, alors que Washington et Sacramento ne seraient plus des options.

Où jouera Russell Westbrook la saison prochaine ? À l'heure actuelle, la question reste entière. Selon l'insider Jake Fischer, l'ancien MVP ne disposerait toujours d'aucune piste sérieuse en NBA, alors que deux franchises un temps citées parmi les candidates se seraient retirées du dossier.

Les Wizards ne seraient plus une option

Longtemps évoqués comme une destination crédible, les Washington Wizards ne devraient finalement pas tenter de faire revenir Russell Westbrook.

Jake Fischer a expliqué que cette possibilité s'était progressivement éloignée.

« Je n'ai vraiment eu aucune nouvelle le concernant depuis que nous avions appris, avant l'ouverture de la free agency, que les Wizards s'intéressaient à lui. Mais depuis que Washington a réussi à intégrer le sign-and-trade de Khris Middleton dans un échange à six équipes pour le faire revenir dans la capitale, j'ai cessé de considérer les Wizards comme une destination pour Russell Westbrook. »

Toujours aucune équipe en vue

Le journaliste de Bleacher Report reconnaît ne voir, pour le moment, aucun point de chute crédible pour le meneur de 37 ans.

« Je ne lui vois tout simplement pas d'équipe aujourd'hui. Je ne pense pas que Sacramento souhaite son retour, et je ne crois pas non plus qu'il ait envie d'y retourner. À ce stade, je ne sais pas où Russ peut aller. »

Les Sacramento Kings ne seraient donc plus une option non plus.

Toujours free agent, Russell Westbrook sort pourtant d'une saison où il a disputé 76 matches avec Sacramento, pour des moyennes de 15,2 points, 6,7 passes décisives et 5,4 rebonds.

À ce stade de la free agency, son avenir apparaît plus incertain que jamais. Et l'ancien MVP pourrait être contraint de patienter encore avant de trouver un nouveau point de chute.

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