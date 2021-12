La réponse de Russell Westbrook aux critiques

Russell Westbrook est un joueur qui divise. Et depuis son arrivée en NBA. Mais plus les années passent, plus le camp des détracteurs gagnent en adhérents. Parce que l’ancien MVP devient petit à petit une caricature de lui-même. En jouant aux Los Angeles Lakers, il se retrouve plus exposé que jamais. Ses lacunes aussi, forcément.

Le meneur All-Star est plus critiqué que jamais. Sa maladresse, ses pertes de balle… toutes sont passées au crible. Encore plus maintenant que les Angelenos restent sur 5 défaites de suite et occupent une pénible neuvième place à l’Ouest. Mais comme souvent, le principal intéressé assure n’y prêter aucune attention.

« Tout le monde veut me voir faire ça puis ensuite ça. Honnêtement, je suis au-dessus de ça et de ce que les gens pensent que je devrais faire. (…) J’ai le sentiment que je ne m’en sors pas trop mal. Les conversations sont centrées sur ma manière de jouer. Mais les gens s’attendant à ce que je tourne à 25-15-15, ce qui n’est pas normal. Je l’ai fait ces dernières années mais les gens doivent comprendre que ce n’est pas quelque chose qui se fait comme ça constamment », confie Russell Westbrook.

Sa dernière phrase prouve qu’il ne comprend pas vraiment les critiques. Ou confirme en tout cas qu’il ne les lis pas. Ça n’a rien à voir avec ses statistiques. Sa réponse est typiquement celle d’un joueur qui se concentre sur les chiffres, ce que Karl-Anthony Towns lui a d’ailleurs « reproché » (quel comble).

Après, Russ compile effectivement des stats assez inédites dans l’Histoire de la NBA. Et ses triple-doubles se concluent par des victoires dans environ 70% des cas. Mais le vrai problème, c’est sa difficulté à s’adapter, son refus d’embrasser parfois un autre style tout en conservant sa nature. Et ça va peser sur les Lakers toute la saison.