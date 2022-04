Russell Westbrook, un deal de rêve pour les Lakers avec les Pacers ?

Il faut se préparer pour les prochaines semaines : Russell Westbrook va se trouver au centre de nombreuses rumeurs. Après cette année très compliquée aux Los Angeles Lakers, le meneur s'impose comme un sérieux candidat à un départ.

Surtout qu'avec ses récents propos, une remise en question personnelle ne semble pas à l'ordre du jour. Pour éviter un nouveau fiasco, les dirigeants des Angelenos vont au moins envisager l'option de le trader

Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder peut incarner une cible pour les Indiana Pacers. Pourquoi ? Pour sa situation contractuelle !

En effet, on le sait, les Pacers veulent se séparer de Malcolm Brogdon et de Buddy Hield. En reconstruction, Indiana ne veut pas bloquer sa masse salariale avec les contrats des deux hommes (67,6 millions sur 3 ans pour Brogdon, 48,7 millions sur 2 ans pour Hield).

De son côté, Westbrook se trouve encore sous contrat pour 1 an et 47 millions. Si les Lakers décident ainsi de tourner la page, ils peuvent difficilement rêver d'un package plus intéressant. On le sait, Hield a longtemps représenté une cible pour les Angelenos et correspond aux besoins de cet effectif.

Et à l'extérieur, malgré ses problèmes physiques, Brogdon peut incarner un joueur fiable dans le jeu collectif. Un dossier à suivre donc avec attention.

