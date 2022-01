Russell Westbrook, l’autre trade qui pourrait aider les Lakers

Russell Westbrook retrouve un peu de punch depuis que Frank Vogel l’a laissé moisir sur le banc dans le quatrième quart-temps d’un match serré contre Indiana. Mais même son léger regain de forme ne suffira pas à faire oublier ses difficultés persistantes depuis son arrivée aux Los Angeles Lakers. Le meneur All-Star cherche encore sa place au côté de LeBron James et la formation californienne ne fait plus vraiment figure de favorite pour le titre avec son bilan de 23 victoires et 24 défaites.

Sur bien des aspects, si ce n’est presque tous les aspects, l’expérience Westbrook est un échec à L.A. Sauf qu’elle a un coût faramineux : 44 millions de dollars cette saison, 47 la suivante. Du coup, même si les dirigeants voulaient y mettre fin, ils ne trouveraient probablement pas d’équipes intéressées par l’ancien MVP.

Enfin si, une. Les Houston Rockets. Selon Marc Stein, la franchise texane se dit prête à récupérer Russell Westbrook en refourguant John Wall. Mais seulement si les Lakers incluent leur prochain tour de draft disponible, à savoir en 2027.

Ce serait tellement ironique. Les deux meneurs déclinants ont déjà été échangés l’un contre l’autre il y a deux ans maintenant. Leurs contrats en béton plombent les finances des deux organisations. La différence, c’est que Westbrook, il joue. Wall n’a plus foulé les parquets depuis plusieurs mois.

Une autre alternative pour Russell Westbrook et les Lakers

Il existe une autre version de ce transfert, soufflée par le journaliste Kevin O’Connor, qui nous semble beaucoup plus intéressante. L’idée du deal vient de lui, ce n’est pas une rumeur. Mais elle nous inspire donc nous voulions la partager.

O’Connor propose un échange impliquant Russell Westbrook, Talen Horton Tucker et un premier tour de draft. La contrepartie ? John Wall et le précieux Eric Gordon. Ça ne fera pas forcément bondir les supporters des Lakers. Mais prenez du recul. Déjà, il est impossible de se renforcer sensiblement en se séparant de Russ. Sa valeur est négative sur le marché. Il faut attacher un atout – le pick – pour s’en séparer.

L’idée, c’est aussi une addition par soustraction. Progresser en se libérant de sa présence et ses lacunes pour équilibrer l’équipe. Wall ne représente peut-être pas une « upgrade » mais il est représenté par Klutch Sports. S’il est en forme, Rich Paul et LeBron James sauront les mieux placés pour le savoir. Son profil collerait mieux au côté du King, même si le « fit » n’est pas parfait pour autant.

Eric Gordon, renfort de poids pour L.A.

De toute façon, l’élément central du transfert, c’est Eric Gordon. Le vétéran est FORTEMENT convoité sur le marché à l’approche de la deadline. Parce que c’est une valeur sûre qui peut sensiblement renforcer n’importe quel candidat aux playoffs ou au titre. Il est au sommet de son art, il est efficace, capable de driver, de jouer des picks-and-roll, d’évoluer sans le ballon ou de shooter de loin. C’est aussi un bon défenseur.

Gordon serait parfait en soutien de James et d’Anthony Davis. Idéal pour plusieurs schémas différents. Le récupérer serait aussi, c’est logique, l’assurance de ne pas le voir débarquer chez un concurrent direct. Pour ça, il faudrait que les Rockets accordent une certaine valeur à Talen Horton-Tucker. Un second tour de draft peut être rajouté dans la balance.

Houston réclame un choix au premier tour pour Gordon. Tout dépendra de ce que les autres équipes intéressées proposeront. Si aucune n’est prête à dégainer un pick, les Lakers peuvent remporter la mise en offrant THT, un ailier jeune avec un potentiel intrigant et déjà sous contrat. Ce serait un all-in de la part de Los Angeles. Mais de toute façon, le temps presse.