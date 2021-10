Russell Westbrook, les Lakers volent à son secours après ses débuts ratés

Russell Westbrook a loupé ses débuts officiels avec les Los Angeles Lakers. Jamais dans le bon tempo, le meneur a déçu face aux Golden State Warriors (114-121) mercredi : 8 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour un différentiel catastrophique de -23.

Bien évidemment, il s'agit seulement d'un match, le premier, et il n'y a aucune raison de s’inquiéter. Surtout que pour les Lakers, le problème ne vient pas de l'ancien de l'Oklahoma City Thunder. Devant les médias, l'entraîneur californien Frank Vogel a assumé ses responsabilités par rapport à la copie rendue par sa star.

"Russ a joué plutôt bien. Nous ne l'avons pas assez impliqué, et c'est de ma faute. Nous continuons à chercher des situations pour le rendre utile et ne pas l'éloigner de ce que font Anthony et LeBron.

Ces gars-là se sont manifestement mis en route, mais je n'ai pas fait un assez bon travail pour lancer Russ. Mais c'est facile à régler", a assuré Frank Vogel.