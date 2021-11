Les Lakers déjà inquiétés par les pertes de balle de Russell Westbrook ?

Russell Westbrook joue à cent à l’heure. Pour le meilleur et pour le pire. Sauf que, dans une équipe aussi ambitieuse que les Los Angeles Lakers, ça ne passe pas forcément. Il ne peut pas se permettre de gâcher autant de possessions que dans certaines de ses anciennes équipes. Pas avec LeBron James et Anthony Davis autour de lui.

Et pourtant, ça n’empêche pas le meneur de foncer tête baissée dans le tas par moment, quelle que soit la situation ou le temps restant au chrono. Ça donne beaucoup de déchets. Après bientôt un mois de compétition, il est le joueur qui perd le plus de ballons en NBA : 5,3 par soir. Problématique. Et les Angelenos préfèrent déjà en discuter avec lui.

« Nous avons eu des conversations sur ce que nous pouvons faire pour l’aider à réduire son nombre de turnovers », confie AD.

Présenté comme ça, ça donne l’impression que ce sont à cause des autres qu’il gaspille des possessions. C’est trop facile. On comprend évidemment que Davis se contente d’un message comme ça dans la presse. On espère tout de même que la vraie discussion poussait aussi Russell Westbrook à assumer ses responsabilités.

Cette discussion ne l’a pas empêché de perdre 8 ballons lors du match suivant, gagné en prolongation contre le Miami Heat. Mais c’est vrai qu’il y avait tout de même du mieux dans le money time. Westbrook n’a rien gâché sur la fin et il a même alterné les paniers et les passes décisives dans les moments chauds. En prenant un peu plus son temps et en forçant un peu moins. S’il continue dans ce sens, ça ne sera évidemment que bénéfique pour les Lakers.

