Russell Westbrook, la mise au point de Darvin Ham

Russell Westbrook a eu de grosses difficultés face aux Los Angeles Clippers (97-103) cette nuit. Limité à seulement 2 points, le meneur des Los Angeles Lakers a tout de même fait de son mieux pour rester dans le match, notamment sur le plan défensif.

Pour autant, son cas reste problématique chez les Angelenos. Notamment par rapport à son statut. Titulaire sur ce début de saison, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a pointé du doigt son passage sur le banc en préparation concernant son alerte à la cuisse.

Et justement, l'entraîneur Darvin Ham a eu une discussion avec Westbrook à ce sujet.

"Bon, tout d'abord, je vais être clair : les Lakers, moi-même, mon staff, nous ne mettrons jamais, d'aucune manière, un joueur ou un employé en danger. Physiquement, mentalement et spirituellement. Nous ne tolérons pas ça, nous ne sommes pas comme ça.

Deuxièmement, Russ et moi avons discuté de ce qui s'est passé. Une brève discussion. Nous sommes allés de l'avant, nous avons réussi à nous comprendre. Et encore une fois, en tant que coach de cette équipe, nous allons faire ce qu'il y a de mieux pour que notre équipe ait le plus de succès possible.

Il est en NBA depuis longtemps. Il a été un joueur de haut niveau pendant très longtemps. Donc, je sais tout ça. Mais dans le même temps, vous devez être prêt à faire tout ce que votre équipe a besoin que vous fassiez. Et cela s'appelle être un professionnel.

Donc, peu importe comment nous décidons de l'utiliser, il doit y avoir une volonté de se sacrifier pour ses coéquipiers et pour le bien de l'équipe si cela doit mener au succès", a prévenu le coach californien face à la presse.