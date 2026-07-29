Faute d'offres convaincantes en NBA, Russell Westbrook pourrait être tenté par une première expérience en EuroLeague.

Le marché de Russell Westbrook semble s'être considérablement refroidi. Malgré une saison statistiquement solide avec les Sacramento Kings, l'ancien MVP 2017 n'a toujours pas trouvé de nouveau point de chute en NBA.

Selon l'insider Evan Sidery, plusieurs équipes d'EuroLeague ont désormais manifesté leur intérêt pour le meneur de 37 ans.

L'Europe devient une véritable option

Jusqu'à présent, Russell Westbrook a toujours privilégié une poursuite de sa carrière en NBA. Mais faute d'offres concrètes, cette position pourrait évoluer.

D'après Evan Sidery, l'intérêt venu d'Europe est bien réel et pourrait finir par convaincre le vétéran si aucune opportunité ne se présente outre-Atlantique dans les prochaines semaines.

Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que son nom circule sur le Vieux Continent. Ces dernières années, des rumeurs avaient notamment évoqué un intérêt de l'Hapoel Tel Aviv, sans que Westbrook n'envisage sérieusement de quitter la NBA.

Une production encore solide

Pourtant, les performances individuelles de Russell Westbrook sont encore correctes. Sous le maillot des Kings la saison dernière, il a disputé 64 rencontres, compilant 15,2 points, 6,7 passes décisives et 5,4 rebonds de moyenne.

Des statistiques qui montrent qu'il reste capable de contribuer. Mais son profil ne correspond plus vraiment aux besoins de la plupart des équipes. Ni aux contraintes financières de nombreuses franchises.

Un tournant dans une immense carrière ?

Choisi en quatrième position de la Draft 2008, Russell Westbrook a passé onze saisons au Oklahoma City Thunder avant de multiplier les expériences aux Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets puis Sacramento Kings.

Après avoir porté les couleurs de sept franchises différentes au cours des neuf dernières saisons, l'ancien MVP pourrait désormais être confronté à une première historique : quitter la NBA pour découvrir l'EuroLeague.

À ce stade, son souhait reste de poursuivre sa carrière dans la Grande Ligue. Mais plus les semaines passent, plus un départ vers l'Europe semble devenir une hypothèse crédible.