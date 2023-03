Il n'a échappé à personne que les Warriors avaient délibérément laissé Russell Westbrook sans surveillance au-delà de la ligne à 3 points la nuit dernière. La stratégie, confirmée par Draymond Green, a porté ses fruits et décontenancé l'ancien MVP, ce qui n'a pas arrangé les affaires des Clippers. On peut quand même se demander s'il n'y avait pas quelque chose à proposer et à faire pour répondre au coup de poker de Steve (Po)Kerr.

Jacques Monclar a deux idées pour Ty Lue au cas où d'autres équipes décideraient d'employer le même stratagème.

"C'est un coup de bluff monumental interprété par l'un des ténors de la profession : Draymond Green. Je suis très surpris que les Clippers n'aient pas anticipé ça et n'aient pas d'antidote instantané pour leur faire payer. On va me dire, mais quel antidote ? Faire venir un mec à sa hauteur, passe latérale, coupe, déjà opposé ou dans l'axe, idem sur coupe directe. Ou alors, provoc ultime et là on rigole : post-up, tout le monde s'écarte, one-one avec Draymond Green. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas de réaction de coach, mais il était peut-être en observation...", a expliqué le consultant de beIN Sports dans NBA Extra vendredi midi.

On imagine que Ty Lue va tenter des ajustements pour que le bilan des Clippers avec Russell Westbrook (0-4) s'améliore, que l'adversaire décide de l'ignorer royalement ou non.

L'expérience Westbrook doit prendre fin, et vite