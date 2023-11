Russell Westbrook prend les devants et demande à sortir du banc

Les Los Angeles Clippers sont dans le dur et la formule avec le "Big Four" ne fonctionne pour le moment pas. Plutôt que d'attendre que la situation s'enlise, Russell Westbrook a pris les devants. D'après Chris Haynes de Yahoo Sports, le meneur californien aurait demandé, en tant que "leader vocal de l'équipe", à sortir du banc à compter du prochain match afin "d'aider le cinq de départ à acquérir de la continuité".

Ce n'est pas la première fois que Russell Westbrook va occuper ce rôle et son choix montre que même si James Harden est en difficulté, il préfère être celui qui prend ses responsabilités et cherche la meilleure organisation possible. Harden devrait donc conserver sa place dans le cinq, pendant que Terance Mann intègre le line-up de départ.

Cette nuit, les Clippers accueillent les Houston Rockets, qui restent sur une série de 6 victoires consécutives.