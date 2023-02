Russell Westbrook, le souci entre les Lakers et les Nets pour Irving

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers ont tenté de récupérer Kyrie Irving. Mais finalement, le meneur a pris la direction des Dallas Mavericks. Et sans surprise, les discussions entre les Brooklyn Nets et les Angelenos ont bloqué sur un point précis : Russell Westbrook.

Forcément impliqué dans un éventuel deal pour Irving, Westbrook ne figurait vraiment pas dans les plans des Nets. D'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, Brooklyn a rapidement fait comprendre aux Californiens qu'il ne voulait absolument pas le récupérer.

Une position logique car le contrat du joueur de 34 ans, avec un salaire à 47 millions de dollars, aurait entrainé une note salée en "luxury tax". Pour envisager un deal, les Nets ont donc exigé la participation d'une troisième équipe, qui aurait "absorbé" Westbrook.

Les Lakers étaient prêts à sacrifier les deux picks (2027 et 2029) sans aucune protection. Mais il était difficile de trouver la bonne formule pour un accord à trois franchises. Face à cette situation, Brooklyn a donné la priorité à un échange "plus simple" avec Dallas : Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et un choix au premier tour de la Draft NBA 2029.

Pour rebondir, Los Angeles a envoyé Russell Westbrook au Utah Jazz... dans une transaction à trois équipes. Pour obtenir D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt et Malik Beasley.

Russell Westbrook, le poison toxique est-il vraiment le grand coupable ?