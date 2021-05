Russell Westbrook n’est pas juste le roi du triple-double, il domine aussi un autre classement

Avec ses 24 caviars distribués hier soir, Russell Westbrook a renforcé encore un peu plus sa place de numéro un à la passe en NBA.

Russell Westbrook pourrait compiler 0 point, 0 rebonds et 0 passe décisive sur les six derniers matches, il finirait quand même avec un triple-double de moyenne. Faites ce que vous voulez de cette information. Le meneur des Washington Wizards est un crack quand il s’agit de noircir la feuille de statistiques. Mais il excelle aussi dans son rôle de créateur pour les autres.

« Je me vois comme le meilleur playmaker de la ligue », confie sereinement la superstar de la franchise de D.C.

Les chiffres lui donnent raison. Avec 11,2 passes de moyenne, Russell Westbrook est effectivement le plus grand distributeur d’offrandes cette saison. C’est même sa meilleure performance en carrière, lui qui a déjà terminé deux fois en tête de ce classement (2018 et 2019). De là à le considérer comme le meilleur créateur, c’est un autre débat. Mais c’est effectivement le plus prolifique.

Hier soir, RW s’est évertué de mettre ses partenaires sur orbite. Il n’a pris que 8 tirs, pour 5 réussis. Le reste du temps, il cherchait ses camarades.

« J’ai le sentiment que quoi qu’il fasse, il nous rend la vie facile. Nous, les jeunes, nous avons juste à courir. Il aime jouer vite », confie Rui Hachimura, auteur de 27 points contre les Indiana Pacers.

Russell Westbrook a toujours su trouver ses partenaires. En attirant l’attention de la défense avant de ressortir la gonfle ou en mettant du tempo pour servir les siens en transition. Derrière, il suffit de scorer. Et les Wizards fonctionnent bien en s’appuyant sur ces principes simples : donner la balle au meneur, courir et attendre la passe.

