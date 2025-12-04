Saison déjà terminée pour Noa Essengue !

Six petites minutes et puis voilà. La première saison NBA de Noa Essengue va se résumer à deux très brèves apparitions avec la tunique des Chicago Bulls. Il mériterait presque de conserver son statut rookie l’an prochain. Parce qu’en effet, l’ailier passé par Ulm (Allemagne) ne verra plus les parquets cette saison. Billy Donovan a annoncé que le jeune homme de 18 ans allait se faire opérer de l’épaule. La rééducation étant estimée à 6 ou 7 mois, sa franchise a préféré se concentrer de suite sur un retour la saison prochaine.

Drafté en douzième position lors de la dernière draft, le Français, qui n’a pas encore mis son premier panier dans la ligue, n’avait pas réussi à intégrer la rotation des Bulls pour le moment. En revanche, il s’était montré à son avantage en G-League, où il tournait à plus de 20 points de moyenne sur quelques sorties.

