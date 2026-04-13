Saison historique pour les Detroit Pistons

C’est la fin d’une époque. Les supporters des Detroit Pistons ne la regretteront pas. Après un trou d’air d’une quinzaine d’années, la franchise du Michigan, considérée parmi les plus mythiques de cette ligue, semblent enfin en mesure de retrouver durablement les sommets. Le bel exercice de l’an passé, avec 44 victoires et une qualification pour les playoffs, s’est confirmé avec 60 wins, 16 de plus donc, cette saison. Un plateau rare pour le club. En effet, ce n’est que la troisième fois dans leur Histoire que les Pistons gagnent autant de matches.

Ils en ont remporté 63 en 1989 avant de décrocher leur tout premier titre. Le record de l’organisation est de 64 victoires, en 2006, deux ans après leur troisième et dernier trophée. Depuis, c’est plus compliqué. C’est dire la performance accomplie par les hommes de JB Bickerstaff, qui ont en plus été confrontés aux absences de leur meilleur joueur Cade Cunningham, victime d’un affaissement du poumon en fin de saison.

Ça ne les a pas empêché de finir premiers de la Conférence Est et de remporter leur division, une première depuis 18 ans. Il faut aussi remonter à 2008 pour trouver la trace de la dernière série de playoffs gagnée par les Pistons. C’est le prochain objectif du club. Cunningham, Jalen Duren et leurs coéquipiers sont têtes de série et ils affronteront l’une des quatre équipes qualifiées pour le play-in (Philadelphia, Orlando, Charlotte ou Miami) au premier round.