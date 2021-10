Sam Cassell croyait que Hakeem Olajuwon était « nul à chier »

Hakeem Olajuwon est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Pourtant, l'un de ses jeunes coéquipiers à l'époque, s'est demandé si "The Dream" n'était pas une imposture après quelques jours passés à ses côtés. Invité de Baron Davis cette semaine, Sam Cassell lui a raconté la terrible première impression que lui a fait l'ancien pivot des Houston Rockets.

Cassell était alors un rookie en 1993, lorsqu'il a pour la première fois partagé le terrain avec l'icône. A l'époque, les stars ne séchaient pas les matches de pré-saison, mais ce qu'elles donnaient en termes d'engagement revenaient à peu près au même... Ce qui a poussé Sam Cassell à considérer Hakeem Olajuwon comme une fraude.

"Lors de mon année rookie, on a perdu nos 7 matches de pré-saison. On a perdu de 40 points contre le Seattle de Gary Payton et je me souviens avoir appelé un pote juste après pour lui dire : 'Mec, Hakeem est nul a chier'. Il avait shooté à 3/12 avec 3 rebonds en 15 minutes. Je ne savais pas à l'époque que les vétérans ne prenaient pas la pré-saison au sérieux. Ils l'utilisaient juste pour retrouver la forme. Et ça durait un mois à l'époque".