Toronto peut dormir tranquille : Scottie Barnes a changé de dimension

Scottie Barnes a quitté les playoffs au premier tour, mais pas par la petite porte. Face à Cleveland, dans une série perdue en sept matches par Toronto, l’ailier des Raptors a probablement été le joueur le plus complet de cette opposition où l’adversaire comptait quand même Donovan Mitchell et James Harden, dans ses rangs.

Sur l’ensemble de la série, Barnes a tourné à 24,1 points, 6,1 rebonds, 8,6 passes, 1,1 interception et 1,7 contre, avec des pourcentages très propres : 50,9 % au tir, 38,1 % à trois points et 79,6 % aux lancers.

Au-delà des chiffres, c’est surtout sa polyvalence et son niveau global qui ont marqué. Le fait qu'il embrasse totalement le rôle de franchise player aussi. Privé d’Immanuel Quickley toute la série, et sans Brandon Ingram lors du Game 7, Toronto a souvent dû vivre à travers Barnes. Création, scoring, défense sur plusieurs postes, présence près du cercle, l’ancien de Florida State a tenu son rang. Même dans le Game 7 perdu 114-102, Barnes a encore terminé meilleur marqueur des Raptors avec 24 points et a rendu les coups autant que possible en première mi-temps, jusqu'à ce que les Cavs se détachent.

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Cette élimination laisse forcément des regrets, notamment après avoir poussé Cleveland jusqu’au bout. Mais pour Toronto, elle offre aussi une certitude : Scottie Barnes n’est plus seulement un jeune All-Star prometteur. Il peut être le centre de gravité d’une équipe de playoffs, des deux côtés du terrain.

Antonio Daniels, l'ancien joueur des Raptors devenu consultant, n'a d'ailleurs pas hésité à comparer l'impact de Barnes à celui de... Victor Wembanyama. Raillé sur les réseaux pour s'être trompé en disant que l'ailier de Toronto était "une version plus jeune de Wembanyama", l'ex-champion NBA avec les Spurs voulait surtout indiquer que l'aspect défensif était crucial et bien plus prégnant chez Scottie Barnes que chez la plupart des autres All-Stars de la ligue. Darko Rajakovic, son coach, est allé dans ce sens-là aussi.

"Il a tout donné, et à ce stade de sa carrière il a franchi un énorme cap. Il est devenu tellement plus fort. Mais ce n'est pas encore la meilleure version que vous verrez de Scottie Barnes. Je sais à quel point il a faim, à quel point il va travailler durant l'été et quel joueur il sera l'année prochaine. Il sera encore meilleur", a expliqué le Serbe.

Il y a de quoi se réjouir pour les fans des Raptors. Le front office semble avoir misé sur le bon cheval.