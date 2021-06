Scottie Pippen s’est aussi lâché sur « l’égoïste » Michael Jordan !

En cette période de Tour de France, Scottie Pippen a décidé de s'adapter : il se trouve en roue libre ! Avec une énorme rancœur, l'ancien joueur des Chicago Bulls a décidé de régler ses comptes. Lundi, il a ainsi qualifié son ex-coach Phil Jackson de "raciste".

Mais sans surprise, le Zen Master n'a pas été le seul dans le viseur de Pippen. Michael Jordan a aussi eu le droit aux critiques du Hall of Famer. Au détour d'une question sur la décision de His Airness de quitter les Bulls pour tenter sa chance au Baseball en 1993, l'homme de 55 ans l'a chargé !

"Je ne sais pas si j'ai trop pensé à ça à l'époque, j'étais concentré sur mon jeu à ce moment-là. Oui, il s'agissait d'une grande décision, mais c'était surtout une décision égoïste. Mais c'était ce qu'était Michael Jordan. Un gars qui pensait qu'il pouvait tout faire par lui-même", a balancé Scottie Pippen dans le podcast de Dan Patrick.

Il ne s'agit pas d'un secret, Scottie Pippen n'a absolument pas apprécié l'histoire racontée autour de Michael Jordan et des Bulls dans "The Last Dance". Depuis, il a souvent balancé quelques piques dans les médias. Et la relation entre les deux légendes de Chicago s'est bel et bien détériorée...

