Scottie Pippen, son nouveau point de vue sur Jordan, LeBron et lui-même

Scottie Pippen n'est pas toujours facile à suivre, notamment en ce qui concerne son avis sur le débat entre Michael Jordan et LeBron James, pour ceux qui pensent que l'un de deux est le plus grand joueur de tous les temps. Pippen, dont la relation avec Jordan s'est détériorée au fil des ans, a souvent été utilisé par les partisans de LeBron pour prouver que leur poulain était bien le GOAT. Tout en mettant volontairement de côté les phases où Pippen était plus mitigé envers le "Chosen One".

Mais cette semaine, lors de son passage dans le podcast de Patrick Bet David, il s'est lui même positionné devant LeBron, en ce qui concerne l'impact sur son équipe et la manière de gagner.

"Est-ce que je me mettrais au-dessus de LeBron ? Du point de vue de l'équipe, j'ai connu plus de succès que lui, j'ai gagné 6 bagues. [...] Est-ce qu'un propriétaire de franchise me choisirait plutôt que lui ? Je ne sais pas. Cela dépend si on cherche les louanges ou les titres. Je n'ai pas pourchassé les miens à tout prix".

Et lorsque Scottie Pippen s'est vu demander qui de Michael Jordan ou de LeBron James serait le meilleur s'il devait changer d'époque, là aussi le Hall of Famer a opté pour son ancien camarade chez les Chicago Bulls.

"Ce serait probablement Michael. Notre époque était très physique, avec des matches à 85 ou 90 points. Aujourd'hui, ça va parfois à 130 ou 140 points. Michael se serait régalé du simple fait d'être libre, ouvert, sans le même impact physique qu'il devait subir dans les années 90".

C'est finalement souvent la personnalité et l'egocentrisme de Michael Jordan que Scottie Pippen critiquait le plus dans ses précédentes déclarations. Il n'y avait pas vraiment de remise en question claire de son statut de joueur supérieur à ses yeux.